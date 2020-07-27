Сарайский пляж на Ольхоне готов принимать гостей
Первый этап работ по обустройству Сарайского пляжа на острове Ольхон завершен. Сейчас он готов принять гостей. О том, что и как изменилось на одном из самых популярных мест отдыха, рассказывают в "Заповедном Прибайкалье".
"По барханам и лесу тянется деревянный настил экологической тропы протяженностью 750 метров. Воспользоваться им могут в том числе люди с ограниченными возможностями. А вот велосипедистам здесь придётся спешиться: конструкция для поездок «с ветерком», не предусмотрена", - уточняют в заповеднике.
На популярном пляже у Хужира появились не только смотровые площадки и стенды с информацией, но также обеденная зона и туалет. Все для комфорта и цивилизованного отдыха. Спуститься к воде? Конечно, а зачем же пляж, если не искупаться?
Но вот что запрещено однозначно - это парковать автомобили и ставить палатки. Они навсегда исчезли из этой зоны, так угрожают экосистеме прибрежной зоны.
ИСТОЧНИК KP.RU