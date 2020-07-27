Более 20 нарушителей, которые объезжают пробки по обочине, поймали иркутские инспекторы ГИБДД

В минувшие выходные иркутские полицейские провели рейд по выявлению. нарушителей, которые любят объезжать пробки по обочинам. Таких нерадивых водителей, в народе называют «обочечники». Инспекторы ГИБДД ловили их на Качугском тракте, трассе Р-258 «Байкал», в районе Шелехова, а также на объездной дороге Ново-Ленино. Кстати, места проверок, полицейские определили, проанализировав комментарии автолюбителей в соцсетях.

- Больше всего «обочечников» поймали в Ленинском районе, на объездной дороге Ново-Ленино, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Там за 30 минут остановили более 20. Нарушителей. Среди них оказались водитель «бетономешалки», грузовик и водитель «ВАЗа», у которого даже не было водительского удостоверения.

Чаще всего нарушители объясняют езду по обочине тем, что они якобы опаздывают на встречу, на день рождения, ссылаются на болезнь родственника, а некоторые признаются, что просто устали после рабочего дня и хотят быстрее вернуться домой. При этом все водители заметили, что сами негативно относятся к «обочечникам».

Добавим, что всех пойманных нарушителей ждет штраф в 1500 рублей. Ну а поллицейские собираются и дальше проводить подобные рейды.