Липовые кредиты оформлял банкир в Иркутске

27 Июль 2020 2020-07-27T13:40:23+03:00

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Липовые кредиты ради улучшения финансовых показателей. Их организовал 51-летний председатель правления одного из крупных коммерческих банков. Сам он при этом выгоды от этого получал только косвенные - чем больше кредитов, тем выше рейтинг у Центрального банка.

"Судом установлено, что местный житель в период с 2015 по 2018 годы, являясь председателем правления коммерческого банка и находясь на рабочем месте, с целью улучшения финансовых показателей перед Банком России, давал указания подчиненным сотрудникам оформлять фиктивные кредитные договора, по документам которые им же и предоставлялись", - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Таким образом банк лишился около 115 млн рублей. По решению суда, бывший председатель правления банка, приговорен к двум годам условно с испытательным сроком 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU