2020-07-28T06:18:55+03:00
Общество

Водитель из Иркутской области оплатил штраф, чтобы избежать наказания

Он был наказан за езду в пьяном виде
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Водитель из Иркутской области оплатил штраф, чтобы избежать наказания.Водитель из Иркутской области оплатил штраф, чтобы избежать наказания.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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За то, что он сел за руль в пьяном виде, 45-летнему жителю Иркутской области выписали штраф, который он и не думал платить. Так прошло довольно много времени и в итоге долг жителя Нукутского района попал на взыскание к судебным приставам региона. Он задолжал государству 30 тысяч рублей.

Судебным приставам пришлось пообщаться с горе-водителем и объяснить ему, какие меры в его отношении будут приняты, если он так и не оплатит счет . Одной из таких мер могло стать привлечение к ответственности по статье за уклонение от исполнения штрафа.

"Чтобы избежать привлечения к административной ответственности, и, следовательно, оплаты штрафа в двукратном размере либо отбывания обязательных работ, неплательщик исполнил долговые обязательства в полном объеме", - сообщает подробности пресс-служба УФССП по Иркутской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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