Число зараженных коронавирусом в Иркутской области превысило 13 тысяч

28 Июль 2020 2020-07-28T06:54:03+03:00

Из них 159 случаев зарегистрировано за прошедшие сутки

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Число заболевших коронавирусом в Иркутской области за прошедшие сутки увеличилось на 159, общее количество случаев заражения инфекцией достигло 13134. Таковы данные оперативного штаба региона на утро 28 июля.

На лечении находятся 3558 человек. Из них в больницах борется с коронавирусом 871 человек. Остальные лечатся дома, таковых 2687 пациентов. В тяжелом состоянии 60 человек. Среди болеющих, увы, 660 детей.

А теперь о хорошем. Количество выздоровевших за сутки вновь превышает число заболевших. Так, в Иркутской области выписались еще 186 человек, перенесших коронавирус. Всего побороли опасную инфекцию 9232 сибиряка.

За сутки от COVID-19 умерли пять человек, всего - 122. От других болезней за период пандемии в нашем регионе скончался еще 71 человек с диагнозом коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU