28 Июль 2020 2020-07-28T07:08:19+03:00

Еще пять человек умерли от коронавируса в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Всего зараза унесла жизнь 122 человек в нашем регионе

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За прошедшие сутки в Иркутской области еще пять пациентов умерли от коронавируса, сообщает региональный оперштаб. Всего с начала пандемии опасная инфекция унесла 122 жизни. Кроме того, 71 человек с диагнозом COVID-19 скончался от других болезней.

Тем временем, число зараженных растет. За сутки заразу обнаружили еще у 159 человек, из них пятеро - вахтовики, а 19 заболевших - дети до 17 лет.

- По состоянию на 28 июля в Иркутской области зарегистрировано 13134 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, - сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Однако большинство, к счастью, уже вылечились от коронавируса - это 9232 пациента. За прошедшие сутки выписались 186 человек, поборовших инфекцию.

Кроме того, в регионе зафиксировано 6577 случаев внебольничной пневмонии, в том числе 45 новых случаев - за прошедшие сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU