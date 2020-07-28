Еще пять человек умерли от коронавируса в Иркутской области
За прошедшие сутки в Иркутской области еще пять пациентов умерли от коронавируса, сообщает региональный оперштаб. Всего с начала пандемии опасная инфекция унесла 122 жизни. Кроме того, 71 человек с диагнозом COVID-19 скончался от других болезней.
Тем временем, число зараженных растет. За сутки заразу обнаружили еще у 159 человек, из них пятеро - вахтовики, а 19 заболевших - дети до 17 лет.
- По состоянию на 28 июля в Иркутской области зарегистрировано 13134 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, - сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Однако большинство, к счастью, уже вылечились от коронавируса - это 9232 пациента. За прошедшие сутки выписались 186 человек, поборовших инфекцию.
Кроме того, в регионе зафиксировано 6577 случаев внебольничной пневмонии, в том числе 45 новых случаев - за прошедшие сутки.
ИСТОЧНИК KP.RU
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