2020-07-28T07:08:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще пять человек умерли от коронавируса в Иркутской области

Всего зараза унесла жизнь 122 человек в нашем регионе
Любовь АРБАТСКАЯ
Поделиться:
Еще пять человек умерли от коронавируса в Иркутской областиЕще пять человек умерли от коронавируса в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

За прошедшие сутки в Иркутской области еще пять пациентов умерли от коронавируса, сообщает региональный оперштаб. Всего с начала пандемии опасная инфекция унесла 122 жизни. Кроме того, 71 человек с диагнозом COVID-19 скончался от других болезней.

Тем временем, число зараженных растет. За сутки заразу обнаружили еще у 159 человек, из них пятеро - вахтовики, а 19 заболевших - дети до 17 лет.

- По состоянию на 28 июля в Иркутской области зарегистрировано 13134 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, - сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Однако большинство, к счастью, уже вылечились от коронавируса - это 9232 пациента. За прошедшие сутки выписались 186 человек, поборовших инфекцию.

Кроме того, в регионе зафиксировано 6577 случаев внебольничной пневмонии, в том числе 45 новых случаев - за прошедшие сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Иркутске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Лжебанкиры обманули врача и преподавателя вуза в Иркутске на 340 тысяч рублей
Назначена исполняющая обязанности министра экономического развития Иркутской области
Еще пять человек умерли от коронавируса в Иркутской области
Число зараженных коронавирусом в Иркутской области превысило 13 тысяч
Водитель из Иркутской области оплатил штраф, чтобы избежать наказания
Убийство 17-летней давности раскрыли в Иркутской области
Ребенок не пострадал в крупном ДТП в Усольском районе благодаря детскому креслу
Липовые кредиты оформлял банкир в Иркутске
Авиасообщение Иркутска с Киренском станет доступнее
Более 20 нарушителей, которые объезжают пробки по обочине, поймали иркутские инспекторы ГИБДД
По следам мамонтов пройдет четвертая экспедиция «Комсомолки»
Сарайский пляж на Ольхоне готов принимать гостей
Роспотребнадзор назвал опасные для купания места на Байкале
Директор агентства недвижимости из Ангарска похитила у клиентов 16 миллионов
Еще три пациента умерли от коронавируса в Иркутской области
Еще 162 жителя Иркутской области заразились коронавирусом
Движение по Ушаковскому мосту в Иркутске откроют 27 июля
Суперзвезда Сергей Зверев учится танцевать ехор на Аршане
Коммунальную аварию в Черемховском районе устранили спустя сутки
Более 10 нелегалов вычислили во время рейда в Иркутском районе
Еще один человек умер от коронавируса в Иркутской области
Ливневые дожди и сильный ветер ожидаются в Иркутской области 26 июля
Отключение горячей воды в Иркутске 27 июля: адреса, даты
Шестиклассник из Бурятии, который спас на пожаре четверых детей, получил награду