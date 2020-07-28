28 Июль 2020 2020-07-28T08:48:33+03:00

Лжебанкиры обманули врача и преподавателя вуза в Иркутске на 340 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

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Лжебанкиры в Иркутске вновь активизировались. На этот раз их жертвами стали 29-летний врач и 59-летний преподаватель одного из вузов. Они потеряли из-за мошенников в общей сумме 340 тысяч рублей.

"Сценарий" их телефонных разговоров с мошенниками выглядел примерно одинаково:

- Я сотрудник службы безопасности банка, деньги на вашей карте под угрозой, следуйте моим указаниям, чтобы "спасти" их, - запугивает аферист, звонящий с "московского" номера.

В итоге преподаватель отправил якобы на «резервный счет»190 тысяч, а медик – 150 тысяч рублей. Конечно, на связь лжебанкиры больше не вышли.

- Эта схема обмана является одной из самых распространенных, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области. - За 6 месяцев этого года от «лжебанкиров» в Иркутской области пострадали около тысячи человек. Если вам поступает такой звонок «из банка», рекомендуется прекратить разговор и позвонить в свою финансовую организацию, набрав номер, указанный на карте.

ИСТОЧНИК KP.RU