Медучреждения, оборудованные под коронавирусные госпитали в Иркутске, возвращаются к обычной работе
Коронавирус постепенно отступает. Новые случаи заражения в Иркутской области хоть и есть, но их количество уменьшается. Поэтому медучреждения, временно оборудованные под инфекционные госпитали для лечения больных COVID-19, после дезинфекции начинают возвращаться к обычной работе. В числе первых - областной гериатрический центр и курорт «Ангара».
- Из-за постепенного снижения количества больных коронавирусной инфекцией в регионе этот процесс будет происходить и в других лечебных учреждениях, прежде всего, в терапевтических отделениях, - отметила и.о. министра здравоохранения области Наталия Ледяева.
Но расслабляться еще рано. В Приангарье до 1 августа продлен режим самоизоляции для пожилых людей, маски носить рекомендуется всем в людных местах.
Общепит на территории турбаз может работать уже сейчас, но только при 50-процентной заполненности помещений. Остальные бары, кафе, рестораны официально смогут возобновить работу с 1 августа.
Кроме того, сейчас составляются графики обследования пенсионеров старше 65 лет и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями на дому или в выходные в поликлиниках. Это важно, чтобы они меньше контактировали с другими людьми, и лишний раз не рисковали здоровьем.
- В регионе проживают около 360 тысяч человек старше 65 лет и более 11 тысяч пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, - отметили в областном правительстве.
ИСТОЧНИК KP.RU
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