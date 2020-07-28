Медучреждения, оборудованные под коронавирусные госпитали в Иркутске, возвращаются к обычной работе

28 Июль 2020 2020-07-28T12:13:55+03:00

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Коронавирус постепенно отступает. Новые случаи заражения в Иркутской области хоть и есть, но их количество уменьшается. Поэтому медучреждения, временно оборудованные под инфекционные госпитали для лечения больных COVID-19, после дезинфекции начинают возвращаться к обычной работе. В числе первых - областной гериатрический центр и курорт «Ангара».

- Из-за постепенного снижения количества больных коронавирусной инфекцией в регионе этот процесс будет происходить и в других лечебных учреждениях, прежде всего, в терапевтических отделениях, - отметила и.о. министра здравоохранения области Наталия Ледяева.

Но расслабляться еще рано. В Приангарье до 1 августа продлен режим самоизоляции для пожилых людей, маски носить рекомендуется всем в людных местах.

Общепит на территории турбаз может работать уже сейчас, но только при 50-процентной заполненности помещений. Остальные бары, кафе, рестораны официально смогут возобновить работу с 1 августа.

Кроме того, сейчас составляются графики обследования пенсионеров старше 65 лет и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями на дому или в выходные в поликлиниках. Это важно, чтобы они меньше контактировали с другими людьми, и лишний раз не рисковали здоровьем.

- В регионе проживают около 360 тысяч человек старше 65 лет и более 11 тысяч пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, - отметили в областном правительстве.

ИСТОЧНИК KP.RU