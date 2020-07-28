Ау, Остап Бендер: Иркутск лидирует по числу цирюлен и похоронных бюро Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сайт kp.ru составил рейтинг среди российских городов по примеру бессмертного романа Ильфа и Петрова «12 стульев». Помните известную цитату из этого романа?

«В уездном городе N было так много парикмахерских заведений и бюро похоронных процессий, что, казалось, жители города рождаются лишь затем, чтобы побриться, остричься, освежить голову вежеталем и сразу же умереть».

Чтобы узнать, есть ли в России сейчас «уездный город N» - с перебором цирюлен и похоронных бюро на душу населения, «Комсомолка» обратилась в справочно-картографический сервис «2ГИС» с просьбой подсчитать количество заведений разного рода в городах страны с населением более 500 тысяч человек.

Выяснилось, что именно Иркутску больше всего подходит название идеального «уездного города N». Ведь наш город входит первую тройку по числу парикмахерских (731) на душу населения и одновременно занимает второе место по числу похоронных контор (56). Больше агентств ритуальных услуг только в Омске (127)И еще по одному показателю Иркутск занимает первое место. У нас больше всего контор по выдаче микрокредитов (105).

А еще Иркутск может смело претендовать на звание самого спортивного города в России. Ведь в столице Приангарья больше всего фитнес-клубов на душу населения (103). На третьем месте наш город по количеству торгово-развлекательных центров.

И наконец, уверенное серебро Иркутск взял по магазинам, в которые решиться заглянуть не каждый. У нас второе место по секс-шопам (42). Здесь мы уступаем только Краснодару.

Полностью все рейтинги можно посмотреть здесь.