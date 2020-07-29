2020-07-29T04:25:31+03:00
Общество

Выборы губернатора Иркутской области начнутся 23 августа

В этот день стартует досрочное голосование
Мария КНЯЗЕВА
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Выборы губернатора Иркутской области начнутся 23 августаВыборы губернатора Иркутской области начнутся 23 августаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Жители Иркутской области в скором времени будут выбирать губернатора региона. Уже известны даты голосования. Так, голосование в отдаленных местностях – досрочное – пройдет с 23 августа по 6 сентября.

- «Досрочка» пройдет для всех избирателей на 37 избирательных участках, образованных в отдаленных местностях в Иркутском, Казачинско-Ленском, Катангском, Качугском, Киренском, Нижнеудинском, Усть-Кутском, Усть-Удинском и Чунском районах, - сообщает пресс-служба Избирательной комиссии Иркутской области.

В тех же местностях, куда добраться совсем не просто, выборы пройдут с 29 августа по 7 сентября. Членов комиссий туда доставят авиацией или водным транспортом, или на машинах, если это возможно.

Также уже известны даты выборов губернатора Иркутской области – это 11 и 12 сентября. В эти дни участковые и избирательные комиссии будут работать с 08.00 до 20.00.

На данный момент на пост главы Приангарья свои кандидатуры выдвинули 15 человек - девять самовыдвиженцев и шесть кандидатов, поддержанных партиями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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