Двое наркоторговцев осуждены на длительные тюремные сроки в Иркутской области

29 Июль 2020 2020-07-29T08:03:32+03:00

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Двух наркотороговцев, которые пытались привезти в Братск крупную партию запрещенных веществ, сотрудники ФСБ, СОБРа и полицейские задержали 9 мая 2019 года. Выяснилось, что 60-летний житель Кемерова договорился с 54-летним сообщником из Железногорск-Илимского, что привезет в Братск, купленную в Москве партию наркотиков, весом 1,5 кг. Последний в свою очередь, должен был сбыть смертельные вещества в Приангарье. Задержали криминальный дуэт в Братске по дороге к месту встречи у памятника И.И. Наймушина. Партию наркотиков нашли в автомобиле, под обивкой заднего дивана.

- Перед этим задержанием, оба мужчины несколько лет находились на свободе после отбытия предыдущих сроков наказания в местах лишения свободы, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Иркутской области. - В биографии каждого из них уже было по две судимости в том числе за преступления, связанные с незаконным распространением наркотиков. Поэтому при подготовке приговора суд руководствовался определением «особо опасный рецидив».

На днях оба распространителя услышали приговор суда. На этот раз они отправятся за решетку на 12 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU