На автомобилях какого цвета предпочитают ездить иркутяне

29 Июль 2020 2020-07-29T11:13:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Оказывается, самые любимые цвета автомобилей у жителей Иркутска – серый и серебристый. На таких машинах ездит каждый третий автолюбитель в столице Приангарья. Это стало известно после исследования, которое провел крупный автомобильный сайт, проанализировав свою базу из 2,6 млн объявлений за 2019 год.

На втором месте по популярности у иркутских автомобилистов – белый цвет. В него окрашены 25% машин. Бронза досталась черному – 15%. Таким образом, на эти три цвета приходится 73% рынка. Что касается остальных, то в Приангарье ездят 9,5% синих и голубых автомобилей, 6% выкрашены в красную гамму (красный, оранжевый, бордовый и розовый). На долю зеленого приходится 5%, желтого чуть меньше – 3%, коричневых – 2%. Меньше всего фиолетовых авто - менее 1%.

Специалисты нашли объяснение, почему серый и серебристый цвета все же самые популярные. Все дело в том, что у этих оттенков нет гендерной принадлежности. Ездить на них могут как мужчины, так и женщины. А в отличии, например от розового, при продаже, серому авто легче найти покупателя. Кроме того, на машинах этих цветов меньше видна грязь и мелкие царапины.

Кстати, по стране серый, белый и черный также самые популярные цвета у водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU