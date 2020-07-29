Годовалый мальчик выпал из окна второго этажа в Иркутске

29 Июль 2020 2020-07-29T13:19:25+03:00

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В Иркутске из окна второго этажа выпал годовалый мальчик. Все произошло в одном из жилых домов микрорайона Березовый. Полицейские выяснили, что в момент ЧП, мама ребенка вышла в магазин и оставила его с отчимом. Мужчина засмотрелся телевизор и уснул. В этот момент малыш отправился на поиски мамы. Он сам открыл входную дверь и вышел на лестничную площадку, где было открыто окно. Ребенок залез на подоконник, и не удержавшись, выпал.

Мальчик получил ушиб правого локтя и сейчас проходит амбулаторное лечение. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

- Что касается родителей, то решается вопрос о привлечении их к административной ответственности, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области

Полицейские дают грустную статистику. С начала года в Иркутской области из окон выпало уже 24 ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU