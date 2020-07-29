Круглогодичные туалеты ставят на Ольхоне

29 Июль 2020 2020-07-29T13:28:14+03:00

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Ольхон -это центр притяжения туристов со всей страны. Особенно теперь, когда из-за коронавируса закрыли границы. По последним данным, только за июнь там отдохнули 15 тысяч человек.

"Вместе с потоком гостей растёт и антропогенная нагрузка на особо охраняемую природную территорию. Её нужно не только контролировать, но и снижать различными способами. Один из которых - оборудование санитарных зон. Это процесс практически непрерывный; очередные объекты появились на острове Ольхон, где оборудовали туалеты в заливах Хул и Шебетский, в бухте Семь Сосен, на озере Нурском и мысе Харанцы. На каждой точке – по две кабины, настилы для которых выполнены из долговечной лиственницы. Герметичные емкости в тёплое время года предусматривают откачку отходов, в зимнее предполагают накопление и вывоз с помощью специальных пакетов", - сообщает пресс-служба "Заповедного Прибайкалья".

Сами подробности относительно того, как именно устроены туалеты, пожалуй, не сильно волнуют публику, часто отдыхающую на Ольхоне. Другое дело - информация о том, где именно они установлены. Это важно, ведь на отдыхе люди проводят много времени и нужно, чтобы он был максимально цивилизованным.

ИСТОЧНИК KP.RU