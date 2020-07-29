2020-07-29T13:51:03+03:00
Общество

Ток-шоу «ПолитБазар» на радио «Комсомольская правда» и теле канале «ТиВиСи»

Обсуждаем предстоящие выборы губернатора Иркутской области и их особенности в 2020 году
Ольга СЛАВИЧЕВА
Поделиться:
Ток-шоу «ПолитБазар» на радио «Комсомольская правда» и теле канале «ТиВиСи».Ток-шоу «ПолитБазар» на радио «Комсомольская правда» и теле канале «ТиВиСи».
Изменить размер текста:

Приближаются выборы губернатора Приангарья, которые пройдут в сентябре 2020 года. Уже определились основные претенденты на этот пост. Чего ждет от итогов этого голосования население региона, какие программы предлагают кандидаты?

31 июля в студии радио «Комсомольская правда» в Иркутске ( 91, 5 fm) наши эксперты – известные юристы Сергей Шишкин и Виктор Игнатенко, историк Станислав Гольдфарб, политолог Сергей Шмидт и председатель студенческого профсоюза ИГУ Маргарита Цыганова на новом ток-шоу «ПолитБазар» обсудят ситуацию. Ведущая – Наталья Кравченко.

В регионе как никогда высока потребность в позитивных изменениях. Что предлагают кандидаты, каковы у них шансы и перспективы, на что они делают ставки? Обсудим в прямом эфире.

За первой встречей, посвященной предвыборной кампании, последуют вторая и третья. Мы держим руку на пульсе политической жизни региона и ищем ответы на самые животрепещущие вопросы. Следите за нашими анонсами на сайте и в соцсетях.

Слушайте нас на радио «Комсомольская правда» в Иркутске ( 91, 5 fm) и в Братске (99, 5 fm) , в 17.05 в пятницу 31 июля в программе «Картина недели» и на сайте irk.kp.ru из любой точки мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ток-шоу «ПолитБазар» на радио «Комсомольская правда» и теле канале «ТиВиСи»
Круглогодичные туалеты ставят на Ольхоне
Годовалый мальчик выпал из окна второго этажа в Иркутске
В Иркутской области вдвое увеличены премии педагогам за подготовку губернаторских стипендиатов
На автомобилях какого цвета предпочитают ездить иркутяне
Любимые журналы от "Комсомольской правды" стали еще доступнее
Двое наркоторговцев осуждены на длительные тюремные сроки в Иркутской области
Ауди, угнанная в Иркутске 13 лет назад, нашлась в Боснии
Четыре человека скончались от коронавируса в Иркутской области за сутки
Еще у 148 человек подтвердился коронавирус в Иркутской области
Выборы губернатора Иркутской области начнутся 23 августа
«Ангарскцемент» усилил автопарк новым тягачом и бортовым полуприцепом
Ау, Остап Бендер: Иркутск лидирует по числу цирюлен и похоронных бюро
МЧС: ливневые дожди пройдут 29 июля в Иркутской области
Иркутский адвокат пойдет под суд за мошенничество на 2 миллиона рублей
Медучреждения, оборудованные под коронавирусные госпитали в Иркутске, возвращаются к обычной работе
По следам мамонтов пройдет четвертая экспедиция «Комсомолки»
«Ростелеком» в Иркутской области подключил к бесплатному интернету 151 малое поселение
Москвич поужинал в баре Иркутска с девушкой и лишился 180 тысяч рублей
Лжебанкиры обманули врача и преподавателя вуза в Иркутске на 340 тысяч рублей
Назначена исполняющая обязанности министра экономического развития Иркутской области
Еще пять человек умерли от коронавируса в Иркутской области
Число зараженных коронавирусом в Иркутской области превысило 13 тысяч