Ток-шоу «ПолитБазар» на радио «Комсомольская правда» и теле канале «ТиВиСи»

29 Июль 2020 2020-07-29T13:51:03+03:00

Обсуждаем предстоящие выборы губернатора Иркутской области и их особенности в 2020 году

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Приближаются выборы губернатора Приангарья, которые пройдут в сентябре 2020 года. Уже определились основные претенденты на этот пост. Чего ждет от итогов этого голосования население региона, какие программы предлагают кандидаты?

31 июля в студии радио «Комсомольская правда» в Иркутске ( 91, 5 fm) наши эксперты – известные юристы Сергей Шишкин и Виктор Игнатенко, историк Станислав Гольдфарб, политолог Сергей Шмидт и председатель студенческого профсоюза ИГУ Маргарита Цыганова на новом ток-шоу «ПолитБазар» обсудят ситуацию. Ведущая – Наталья Кравченко.

В регионе как никогда высока потребность в позитивных изменениях. Что предлагают кандидаты, каковы у них шансы и перспективы, на что они делают ставки? Обсудим в прямом эфире.

За первой встречей, посвященной предвыборной кампании, последуют вторая и третья. Мы держим руку на пульсе политической жизни региона и ищем ответы на самые животрепещущие вопросы. Следите за нашими анонсами на сайте и в соцсетях.

Слушайте нас на радио «Комсомольская правда» в Иркутске ( 91, 5 fm) и в Братске (99, 5 fm) , в 17.05 в пятницу 31 июля в программе «Картина недели» и на сайте irk.kp.ru из любой точки мира.

ИСТОЧНИК KP.RU