Алтайский марал стал новым обитателем Иркутского зоосада

30 Июль 2020 2020-07-30T05:15:47+03:00

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В Иркутском зоосаде новый постоялец. Алтайский марал приехал из зоопарка Красноярска. Приобрели благородного оленя еще до пандемии коронавируса, но из-за трудностей с перевозками привезти удалось только сейчас. Рожден парнокопытный был в зоопарке. Ему сейчас один год.

- Наш новый питомец осваивается, знакомится с сотрудниками и посетителями, - рассказывают в Иркутском зоосаде. - Он совершенно не боится людей, спокойно подходит к ним и обнюхивает.

Пищу из рук сотрудников зоопарка берет не боясь. Кстати, покормить его у посетителей не получится. У зверя особый рацион. В природе маралы едят траву, лишайники, ягоды, орехи, грибы и даже хвою.

- Обитает марал в горных областях Алтая, в Саянах и Прибайкалье, в Сибири до Енисея и Ангары, - делятся знаниями зоологи. - Предпочитает горные хвойные и лиственные леса, где живёт небольшими стадами по три - шесть особей, состоящими из самок и молодняка. Глава стада – самка, взрослые самцы живут поодиночке.

Кстати, у марала пока нет имени. Его выберут сами иркутяне. В воскресенье, 2 августа, стартует конкурс на лучшее имя. В течение двух недель посетители зоопарка смогут опустить записку с нравившейся кличкой. Тот, чей вариант выберут, получит приз. При выборе имени, не забывайте, что олени вырастают до внушительных размеров – в холке до 1.5 метров и весом до 350 кило.

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ИСТОЧНИК KP.RU