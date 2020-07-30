Еще у 140 жителей Иркутской области подтвердился коронавирус

30 Июль 2020 2020-07-30T05:35:55+03:00

Об этом сообщили 30 июля в Оперативном штабе по коронавирусу в Приангарье

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В Иркутской области количество случаев заражения коронавирусом за сутки уменьшается, но цифры пока еще не малые. Прирост за последние 24 часа – 140 заразившихся. Общее число случаев инфицирования в регионе с начала пандемии новой коронавирусной инфекции – 13 422.

«Из этого числа выздоровели уже 9584 человека, только за сутки выписали 175 поправившихся», - сообщают в Оперативном штабе по коронавирусу в Иркутской области. – «В больницах остаются 853 человека, еще 2 809 заболевших лечатся амбулаторно».

Также утром 30 июля стало известно о новых смертях от коронавируса. Три пациента за сутки скончались из-за COVID-19. Общее число жертв пандемии уже 200: из этого числа причиной смерти коронавирусная инфекция стала в 129 случаях, еще 71 заразившихся умерли от иных заболеваний. В медучреждениях региона 58 человек с диагнозом COVID-19 сегодня находятся в тяжелом состоянии.

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ИСТОЧНИК KP.RU