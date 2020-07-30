Лжецелительница в соломенной шляпке, путешествующая по стране, задержана в Иркутской области

30 Июль 2020 2020-07-30T06:51:59+03:00

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Платье в горошек и соломенная шляпка. Так пенсионерка из Иркутска описала полицейским лжецелительницу, которая обманным путем выудила у нее 30 тысяч рублей.

Действовала преступница по классической схеме. Подошла к пожилой женщине на улице и сказав той, что на нее наложена порча, пообещала ее снять. Для ритуала ей понадобилось яйцо. Доверчивая иркутянка пригласила незнакомку домой. Там «целительница» предложила провести еще и обряд очищения денег от неблагоприятного магического эффекта. Собрав все деньги пенсионерки в сверток, она провела непонятные манипуляции и велела несколько дней не вскрывать его.

Когда женщина ушла, обманутая иркутянка открыла сверток, и увидев, что он пуст, пошла в полицию. В отделе она подробно описала внешность преступницы и детали ее гардероба. Сыщики нашли записи с камер видеонаблюдения на которые попала женщина в приметном наряде. Ее задержали недалеко от Братска. Лжецелительницей оказалась 42-летняя жительница Ставропольского края. Выяснилось, что она вместе с мужем путешествовала по стране на автомобиле. Кстати, в салоне их авто нашли то самое платье в горошек и соломенную шляпу.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Женщину уже заключили под стражу.

Полицейские не исключают, что задержанная может быть причастна к аналогичным преступлениям в Омской области и Красноярском крае и других регионах страны. Там видеокамеры также зафиксировали женщину в таком же платье в горошек и в соломенную шляпу. Возможно, на каждое свое "дело" она шла в ярком наряде.

ИСТОЧНИК KP.RU