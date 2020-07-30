2020-07-30T08:30:05+03:00
Происшествия

Мошенники разбогатели на 230 тысяч рублей за счет жителей Усолья-Сибирского

Таков их "заработок" только за один день
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Мошенники разбогатели на 230 тысяч рублей за счет жителей Усолья-Сибирского.Мошенники разбогатели на 230 тысяч рублей за счет жителей Усолья-Сибирского.Фото: Александр ГЛУЗ
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Всего один день понадобился мошенникам, чтобы списать с банковских карт усольчан круглую сумму в 230 тысяч рублей. Их жертвами стали три жителя города, которые, несмотря на многочисленные предостережения, попались на удочку аферистов.

"В одном случае жертвой обмана стал житель Усолья, которому на телефон позвонил псевдо-сотрудник банка и предупредил, что с его счета производится списание денежных средств. С целью сохранности сбережений гражданину было предложено через ближайший терминал провести операцию по переводу денег на якобы его виртуальный счет. Мужчина, не заподозрив неладное, выполнил все поступающие указания, а когда получил чек из банкомата, понял, что собственноручно перевел на счет мошенников более 70 тысяч рублей", - сообщают классическую схему обмана в ГУ МВД по Иркутской области.

Проблема "безопасности банковского счета" стала поводом для общения еще с одним пострадавшим, чей вклад уменьшился на 140 тысяч рублей, после того как он установил на телефон программу удаленного доступа. Это и было необходимо мошенникам.

Еще одна, уже пожилая, усольчанка лишилась 16 тысяч рублей. Ее поймали на желании получить приз. За активное пользование картой пообещали 8 тысяч рублей. Пенсионерка обрадовалась и поделилась кодами доступа из смс-сообщений.

Полицейские в очередной раз призывают жителей быть бдительными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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