2020-07-30T12:23:49+03:00
Происшествия

Туристка получила травму во время катания на ватрушке по Байкалу

В 20 метрах от берега в нее врезался квадроцикл
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Туристка получила травму во время катания на ватрушке по Байкалу.Туристка получила травму во время катания на ватрушке по Байкалу.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
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"ДТП" в воде на заливах Малого моря и у берегов Ольхона не редкость. Настолько много здесь отдыхающих, которые любят кататься на разных "средствах передвижения" в местных бухтах, но не всегда соблюдают правила безопасности. Пострадавшей в такой аварии стала 21-летняя девушка, которая каталась на надувном снаряде -ватрушке в Зуун-Хагуне.

«На расстоянии 20 метров от берега в так называемую «ватрушку», в которой находилась девушка, врезался гидроцикл. От удара ее выбросило из надувного снаряда прямо на него. Пострадавшую эвакуировали на берег, где ей была оказана помощь спасателями. С подозрением на перелом бедра она была госпитализирована в медицинское учреждение бригадой скорой помощи. По данному факту проводится проверка сотрудниками правоохранительных органов», - уточнил Михаил Грудинин, старший государственный инспектор Маломорского инспекторского участка Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области.

К счастью, эта история окончилась относительно благополучно. Пожелаем девушке выздоровления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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