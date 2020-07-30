В Иркутске осудили продавщицу, которая пыталась откупиться взяткой от полицейского

30 Июль 2020 2020-07-30T15:11:10+03:00

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Контрафактный товар в одном из павильонов рынка «Китай город» иркутские полицейские выявили в январе этого года. Когда товар изъяли и отправили на экспертизу, 34-летняя продавщица решив избежать административного штрафа, попыталась откупиться от полицейского взяткой. Через своего знакомого она передала сотруднику 80 тысяч рублей. Но тот отказался брать деньги и сообщил об этом случае своему руководству.

- В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки должностному лицу через посредника», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - На допросе она не стала отрицать своей вины. Кстати, посредник в передаче взятки успел скрыться. Сейчас он находится в федеральном розыске.

Ну а сама продавщица на днях услышала приговор суда. Ее приговорили к трем годам и шести месяцам лишения свободы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU