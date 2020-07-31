Сотрудницу почтового отделения подозревают в хищении соцвыплат в Иркутской области

31 Июль 2020 2020-07-31T04:54:11+03:00

Женщина призналась в присвоении более 230 тысяч рублей

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В Нижнеудинском районе Иркутской области расследуют уголовное дело по статье «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана или злоупотреблением доверия». Подозревается в преступлении сотрудница почтового отделения. Организация не досчиталась своих 160 400 рублей.

Также установлено, что женщина, пользуясь служебным положением, похитила еще и социальные выплаты, предназначавшиеся 12 пенсионерам, в том числе «детям Великой Отечественной войны». С марта по июнь 2020 года они не получили предназначавшиеся им деньги. В общей сложности – 70 000 рублей.

«Социальные выплаты предназначались в качестве компенсации за проезд к месту лечения; единовременного пособия на несовершеннолетних детей, компенсации за твердое топливо ветеранам труда», - сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области.

Женщина уже во всем призналась. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU