31 Июль 2020 2020-07-31T05:53:58+03:00

Иркутянин не оплатил штраф за вождение в нетрезвом виде и получил еще один Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Изменить размер текста: A A

Иркутянин «попался» на езде в нетрезвом виде. Как и положено, одним из наказаний в таком случае является штраф. Мужчине нужно было заплатить 30 тысяч рублей. Однако, делать этого нарушитель ПДД не стал. Тогда за дело взялись судебные приставы.

«Судебный пристав-исполнитель ознакомил иркутянина о возбуждении в отношении него исполнительного производства и мерах принудительного характера, которые могут быть применены к нему в случае неоплаты штрафа в течение 60 суток», - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области.

Но, даже это не подействовало. Штраф за два месяца так и не был оплачен. Был составлен протокол об административном нарушении по статье «Уклонение от исполнения административного наказания».

Дело слушалось в Свердловском суде Иркутска. Мировой судья признал иркутянина виновным и назначил наказание – штраф в двукратном размере ранее неуплаченного административного штрафа. То есть – 60 тысяч рублей. Таким образом, нарушивший правила дорожного движения теперь должен уже 90 тысяч рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU