2020-07-31T07:31:01+03:00
Здоровье

Больного коронавирусом в Бурятии отправили на принудительное лечение

Житель Северобайкальска отказывался ложиться в больницу
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Больного коронавирусом в Бурятии отправили на принудительное лечение.Больного коронавирусом в Бурятии отправили на принудительное лечение.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В больницу - по решению суда. Обычно такие меры принимают к больным туберкулезом, которые, несмотря на опасное заболевание, угрожающее не только их здоровью, но и другим людям, отказываются ложиться в больницу. С за болевшим коронавирусом в Северобайкальске случилась такая же история.

"Такой иск рассматривался нашим судом впервые. Поводом для обращения в суд явилось лабораторно подтвержденное наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19. При этом он отказался от госпитализации для прохождения лечения", - сообщает пресс-служба Севербайкальского городского суда.

На самом деле, любой человек, согласно Конституции, имеет право отказаться от прохождения курса лечения по какому-либо заболеванию по своему усмотрению. Но закон ограничивает это право для больных тяжелыми инфекциями в заразной форме.

Поэтому по решению суда житель Северобайкальска был немедленно помещен на лечение в местную больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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