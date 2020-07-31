Больного коронавирусом в Бурятии отправили на принудительное лечение
В больницу - по решению суда. Обычно такие меры принимают к больным туберкулезом, которые, несмотря на опасное заболевание, угрожающее не только их здоровью, но и другим людям, отказываются ложиться в больницу. С за болевшим коронавирусом в Северобайкальске случилась такая же история.
"Такой иск рассматривался нашим судом впервые. Поводом для обращения в суд явилось лабораторно подтвержденное наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19. При этом он отказался от госпитализации для прохождения лечения", - сообщает пресс-служба Севербайкальского городского суда.
На самом деле, любой человек, согласно Конституции, имеет право отказаться от прохождения курса лечения по какому-либо заболеванию по своему усмотрению. Но закон ограничивает это право для больных тяжелыми инфекциями в заразной форме.
Поэтому по решению суда житель Северобайкальска был немедленно помещен на лечение в местную больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU
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