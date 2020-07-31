2020-07-31T12:44:13+03:00
Происшествия

Двоих пропавших мужчин ищут полицейские в Иркутской области

Разыскиваются Петр Старожук и Дмитрий Тюненко
Любовь АРБАТСКАЯ
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Петр СтарожукПетр СтарожукФото: ГУ МВД по Иркутской области
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Полицейские ищут в Иркутской области сразу двоих пропавших мужчин.

Так, 70-летний Пётр Старожук разыскивается в Иркутске, он не выходит на связь с позднего вечера 30 июля, где находится - неизвестно.

- Приметы: на вид 65 лет, рост 165-170 см, голубые глаза, европейский тип лица, темно-русые волосы с проседью, короткая стрижка, худощавый, широкие брови, бледная кожа, лицо гладковыбритое. Имеет вставную челюсть, - отметили в ГУ МВД по Иркутской области.

Дмитрий Тюненко Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Дмитрий ТюненкоФото: ГУ МВД по Иркутской области

Также полицейские разыскивают 32-летнего Дмитрия Тюненко, он не выходит на связь с 27 июня, где может быть - предположений пока нет. На него также составили ориентировку.

- На вид 35 лет, рост 185 см, плотного телосложения, темно-русые волосы, может носить бороду (волосы русые с рыжим оттенком), серо-голубые глаза, на лице веснушки, - отметили в полиции. - На носу глубокий шрам в виде значка «Найк», на подбородке также имеются шрамы.

Всех, кто видел пропавших или что-то знает об их местонахождении, просят обращаться в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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