2020-07-31T15:03:11+03:00
Общество

На Большой Байкальской тропе может появиться медведь

Всех, кто запланировал прогулки, стоит отложить их на неделю
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Поделиться:
На Большой Байкальской тропе может появиться медведь.На Большой Байкальской тропе может появиться медведь.
Изменить размер текста:

Медведь может появиться на Большой Байкальской тропе в районе мыса Кадильный. Встреча с ним не сулит путникам ничего хорошего и наверняка закончится трагически, потому что хозяин тайги будет охранять свою законную добычу, которой стала туша изюбря.

" По данным инспектора Листвянского лесничества ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», копытное сорвалось со скалы и сломало ногу. Его участь была предрешена. Изюбрь погиб 26 июля. За эти дни его туша достигла определённой степени разложения и источает характерный запах, который может привлечь новых косолапых", - предупреждают в заповеднике.

Специалисты отмечают, что человеку к месту гибели оленя нельзя приближаться, иначе агрессии со стороны медведя не избежать. Биологи призывают не провоцировать хищника на неизбежное нападение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сбежавшего из колонии заключенного поймали в Тайшете
Масочный режим в Иркутской области продлен до 9 августа
На Большой Байкальской тропе может появиться медведь
МВД: иномарка вылетела на "встречку" в Усольском районе, где столкнулась с фурой
Двоих пропавших мужчин ищут полицейские в Иркутской области
«Ростелеком» построит комплексы весогабаритного контроля на дорогах Иркутской области
Арестован житель Забайкалья, который расстрелял ребенка за то, что тот залез на машину
Подписка на «Комсомолку» по специальной выгодной цене до 31 августа
Больного коронавирусом в Бурятии отправили на принудительное лечение
Заключенный сбежал из колонии в Тайшете
На Байкале задержали браконьера, ловившего омуль сетью
Иркутянин не оплатил штраф за вождение в нетрезвом виде и получил еще один
От коронавируса скончались еще пять человек в Иркутской области
Еще 146 случаев заражения коронавирусом выявили в Иркутской области
МЧС: ухудшение погоды ожидается 31 июля в Иркутской области
ВТБ в Иркутской области отмечает восстановление спроса на ипотечное кредитование
Сотрудницу почтового отделения подозревают в хищении соцвыплат в Иркутской области
Роспотребнадзор не рекомендует купаться у плотины ГЭС в Иркутске