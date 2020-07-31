На Большой Байкальской тропе может появиться медведь

31 Июль 2020 2020-07-31T15:03:11+03:00

Всех, кто запланировал прогулки, стоит отложить их на неделю

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Медведь может появиться на Большой Байкальской тропе в районе мыса Кадильный. Встреча с ним не сулит путникам ничего хорошего и наверняка закончится трагически, потому что хозяин тайги будет охранять свою законную добычу, которой стала туша изюбря.

" По данным инспектора Листвянского лесничества ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», копытное сорвалось со скалы и сломало ногу. Его участь была предрешена. Изюбрь погиб 26 июля. За эти дни его туша достигла определённой степени разложения и источает характерный запах, который может привлечь новых косолапых", - предупреждают в заповеднике.

Специалисты отмечают, что человеку к месту гибели оленя нельзя приближаться, иначе агрессии со стороны медведя не избежать. Биологи призывают не провоцировать хищника на неизбежное нападение.

ИСТОЧНИК KP.RU