На Большой Байкальской тропе может появиться медведь
Медведь может появиться на Большой Байкальской тропе в районе мыса Кадильный. Встреча с ним не сулит путникам ничего хорошего и наверняка закончится трагически, потому что хозяин тайги будет охранять свою законную добычу, которой стала туша изюбря.
" По данным инспектора Листвянского лесничества ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», копытное сорвалось со скалы и сломало ногу. Его участь была предрешена. Изюбрь погиб 26 июля. За эти дни его туша достигла определённой степени разложения и источает характерный запах, который может привлечь новых косолапых", - предупреждают в заповеднике.
Специалисты отмечают, что человеку к месту гибели оленя нельзя приближаться, иначе агрессии со стороны медведя не избежать. Биологи призывают не провоцировать хищника на неизбежное нападение.
ИСТОЧНИК KP.RU