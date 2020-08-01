2020-08-01T05:16:43+03:00
Происшествия

Пенсионерка из Усть-Илимска потеряла 670 тысяч рублей, инвестируя деньги в биржу

Она просто попалась на уловки мошенников
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Пенсионерка из Усть-Илимска потеряла 670 тысяч рублей, инвестируя деньги в биржуПенсионерка из Усть-Илимска потеряла 670 тысяч рублей, инвестируя деньги в биржуФото: Анастасия ОСИПОВА
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Объявление о выгодной инвестиции денег в биржу, пенсионерка из Усть-Илимска нашла в интернете. Пожилая женщина перешла по гиперссылке и скачала мобильное приложение. Затем она успешно зарегистрировалась и пополнила свой лицевой счет. Правда, тогда она еще не знала, что таким образом попалась на очепредные уловки мошенников.

Сообщение о получении прибыли от аферистов не заставило себя долго ждать. Оно пришло уже через несколько дней. Сибирячка сразу попыталась вывести деньги и позвонила по указанному в приложении телефонному номеру. Лже-брокер сообщил ей, что для получения суммы необходимо оплатить услуги банка.

- Доверчивая женщина перевела часть денег и сообщила данные своей банковской карты, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Вскоре мошенники сняли с нее все деньги – 670 тысяч рублей.

Сейчас аферистов ищут полицейские, которые в очередной раз советуют сибирякам быть бдительными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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