Десять детей утонули с начала лета в Иркутской области

1 Авг. 2020 2020-08-01T12:42:49+03:00

Всем ребятам было от 7 до 16 лет

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Иркутские спасатели приводят грустную статистику. С начала летних каникул на реках и озерах Приангарья при купании в запрещенных местах утонули уже 10 детей. Всем погибшим было от 7 до 16 лет. Трагические случаи произошли в Братском, Зиминском, Иркутском, Черемховском, Тайшетском, Жигаловском, Слюдянском, Бодайбинском и Нижнеудинском районах.

- Из года в год причины гибели детей на водоемах все те же, - комментируют в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Это безнадзорное нахождение у водоемов и неумение плавать.

Чтобы избежать подобных случаев спасатели проводят ежедневные рейды по берегам рек и озер, во время которых выявляют детей и подростков отдыхающих там либо купающихся без сопровождения взрослых. И еще немного статистики. К административным штрафам в 2020 году привлекли 165 родителей этих ребят. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года было 56.

ИСТОЧНИК KP.RU