Сибирячка перевела на «безопасный счет» 300 тысяч рублей
На уловки телефонных мошенников попалась 59-летняя жительница Ангарска в Иркутской области. Ответив на звонок от «сотрудника безопасности банка», она поверила его сообщению о том, что деньги на ее счету находятся в опасности и их нужно перевести на «безопасный счет».
Когда на телефон женщине стали приходить сообщения с кодами для списания средств и с предупреждением не сообщать их посторонним, сомнения сибирячки лжебанкир развеял, сказав, что третьим лицам – мошенникам - нельзя, а ему, как представителю банка - можно.
«Поверив словам незнакомца, женщина завершила перевод денежных средств с двух карт, после чего преступник попросил ее отключить телефон на два часа и два часа не пользоваться банковскими картами», - рассказали о случившемся в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Когда ангарчанка поняла, что ее обманули, позвонила в банк, где ей подтвердили списание средств совсем не на «безопасный счет». Сотрудники полиции сейчас проводят проверку.
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ИСТОЧНИК KP.RU