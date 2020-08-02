Спектакль-прогулку придумали актеры театра «Аистенок» в Иркутске
Первый в Иркутской области спектакль-променад представит театр «Аистенок» сибирякам 15 августа. Подготовка к «показу» идет полным ходом. Постановка получила название «В движении стихий».
«Спектакль будет проходить в формате прогулки по острову Конный», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «Стать его участниками смогут не более 15 человек, они будут соблюдать социальную дистанцию 1,5-2 метра. Чтобы они смогли все слышать, каждому выдадут плееры и наушники с 3D-звуком, в которых будет идти аудиозапись спектакля».
Каждый «зритель» будет активным участником спектакля, включающего в себя и психологический тренинг. В постановке будет озвучена тема стихий – земли, воды, воздуха и огня. Участникам предстоит выполнять различные задания, составленные психологом.
Такой променад, по мнению его создателей, поможет получить много положительных эмоций и отвлечься от повседневных забот.
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