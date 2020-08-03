2020-08-03T05:48:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще 137 случаев заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области

Об этом сообщили 3 августа в Оперативном штабе по коронавирусу в Приангарье
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Еще 137 случаев заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской областиЕще 137 случаев заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Борьба с коронавирусом 3 августа продолжается в Иркутской области. Новые случаи заражения регистрируются каждый день. Так за сутки диагноз COVID-19 подтвердился еще у 137 человек. Общее число случаев заражения в области с начала пандемии – 13 988.

«В больницах Приангарья находятся 842 пациента с коронавирусом, 55 из них находятся в тяжелом состоянии», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области. – «Еще 2780 человек лечатся амбулаторно».

Утром 3 августа также стало известно о кончине еще двух пациентов от коронавируса. Общее число жертв пандемии в регионе - 214: причиной смерти 143 стал COVID-19, еще 71 заразившийся скончался от иных тяжелых болезней.

Есть и хорошие новости: 10 152 человека удалось вылечить. За минувшие 24 часа выздоровели 20 счастливчиков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
58,4% зараженных коронавирусом в Иркутской области болеют бессимптомно
Две улицы подтопило в Иркутске после затяжного дождя
Барсеточники, которые грабили молодых мам, предстанут перед судом в Иркутске
Шесть молодых соколов выпустили на волю сотрудники Иркутского зоосада
Два человека скончались от коронавируса в Иркутской области за сутки
Еще 137 случаев заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области
Заплыв «За чистый Байкал» перенесли из-за плохой погоды
Жители 589 домов в Усолье-Сибирском остались без света
Аварийное отключение света произошло в Октябрьском районе Иркутска
Лесовоз опрокинулся под Иркутском
Большегруз с сухим молоком загорелся в Иркутской области
Спектакль-прогулку придумали актеры театра «Аистенок» в Иркутске
Сибирячка перевела на «безопасный счет» 300 тысяч рублей
Три человека умерли от коронавируса за сутки в Иркутской области
Еще 140 человек заразились коронавирусом в Иркутской области
Регистрация туристических групп возобновлена в Иркутской области
Поздравляем всех десантников с юбилеем ВДВ
Любитель ездить пьяным за рулем из Братска оштрафован на крупную сумму
Десять детей утонули с начала лета в Иркутской области
Проезд по улицам Бабушкина и 8 Марта закроют в Иркутске
Четыре человека умерли от коронавируса за сутки в Иркутской области
Еще 143 жителя Иркутской области заразились коронавирусом
Пенсионерка из Усть-Илимска потеряла 670 тысяч рублей, инвестируя деньги в биржу
МЧС: очень сильные дожди пройдут 1 августа в Иркутской области