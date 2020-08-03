Еще 137 случаев заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области

3 Авг. 2020 2020-08-03T05:48:12+03:00

Об этом сообщили 3 августа в Оперативном штабе по коронавирусу в Приангарье

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Борьба с коронавирусом 3 августа продолжается в Иркутской области. Новые случаи заражения регистрируются каждый день. Так за сутки диагноз COVID-19 подтвердился еще у 137 человек. Общее число случаев заражения в области с начала пандемии – 13 988.

«В больницах Приангарья находятся 842 пациента с коронавирусом, 55 из них находятся в тяжелом состоянии», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области. – «Еще 2780 человек лечатся амбулаторно».

Утром 3 августа также стало известно о кончине еще двух пациентов от коронавируса. Общее число жертв пандемии в регионе - 214: причиной смерти 143 стал COVID-19, еще 71 заразившийся скончался от иных тяжелых болезней.

Есть и хорошие новости: 10 152 человека удалось вылечить. За минувшие 24 часа выздоровели 20 счастливчиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU