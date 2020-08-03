Шесть молодых соколов выпустили на волю сотрудники Иркутского зоосада

3 Авг. 2020 2020-08-03T07:20:09+03:00

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Сотрудники Иркутского зоосада накануне вернули в дикую природу шесть молодых соколов. Малыши пустельги выпали из гнезда в Иркутском районе. Их заприметили местные жители, забирать сразу с места падения их не стали, наблюдали. Выяснилось, что взрослые птицы-родители не бросили малышей, прилетали и кормили. Однако, спустя какое-то время оставлять птенцов там стало опасно, вблизи работала сельхозтехника. Выводок мог попасть под колеса.

- Тогда нашедшие их люди решили забрать птиц и отвезти их к нам, - рассказывают сотрудники Иркутского зоосада. - Наши сотрудники понимали, что травм у молодых соколов нет, и оставлять их в неволе навсегда нет необходимости. Поэтому практически сразу птиц стали готовить к возвращению в естественную среду обитания.

Общение с человеком было сведено к минимуму, а кормом для птиц были выбраны живые мыши.

- Это было необходимо для того, чтобы птицы приобрели охотничьи навыки, - отмечают специалисты.

Когда сотрудники зоопарка уверились, что птенцы подросли, окрепли, научились охотиться, их выпустили на волю на окраине леса.

Шесть молодых соколов выпустили в дикую природу под Иркутском. Фото: Иркутский зоосад

Молодые соколы будут жить в природе.Фото: Иркутский зоосад

СПРАВКА «КП»

Пустельга – маленький сокол, размеры тела которого 33-39 см, длина крыла 24-29 см. Максимальный вес птицы достигает 315 грамм. Селятся на опушках, перелесках. Питаются чаще мышами, полевками, землеройками. Могут закусить и летучей мышью, ящерицей, лягушкой и насекомыми.

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ИСТОЧНИК KP.RU