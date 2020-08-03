2020-08-03T07:45:28+03:00
Происшествия

Барсеточники, которые грабили молодых мам, предстанут перед судом в Иркутске

Двум сообщникам грозит до 5 лет тюрьмы
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Барсеточники, которые грабили молодых мам, предстанут перед судом в ИркутскеБарсеточники, которые грабили молодых мам, предстанут перед судом в ИркутскеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Двух барсеточников 26 и 28 лет, задержали в Иркутске весной этого года после того, как они обчистили очередной салон автомобиля. После этого, полицейским удалось выяснить всю схему «работы» преступников, которые орудовали в городе с февраля по март этого года.

Оказалось, что в свои жертвы сообщники выбирали исключительно женщин. А именно молодых мам, которые подвозили своих детей к детским садам, а когда заводили ребенка, оставляли свои сумки в салоне авто. К каждому преступлению барсеточники тщательно готовились. Изучали парковки вблизи детских садов. Выбирали в основном те, которые не оборудованы видеокамерами. Чтобы взломать дверь машины, они использовали специальные технические устройства, например код-граббер, с помощью которого отключали противоугонную систему.

- Таким способом, они совершили 6 краж, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Ущерб оценивается в 250 тысяч рублей. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

По этой статье, барсеточникам грозит до 5 лет тюрьмы. Сейчас дело рассматривает суд. Автомобиль, на котором ездили сообщники помещен на арест-площадку.

Чтобы избежать таких преступлений, полицейские советуют иркутским автомобилистам, никогда не оставлять сумки с ценными вещами в салоне авто. Самые излюбленные места барсеточников – парковки детских садов, торговые центры и рынки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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