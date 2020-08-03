2020-08-03T09:18:47+03:00
Происшествия

Две улицы подтопило в Иркутске после затяжного дождя

Коммунальные службы откачивают воду, скопившуюся на дорогах
Любовь АРБАТСКАЯ
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Две улицы подтопило в Иркутске после затяжного дождя. Фото: администрация Иркутска.Две улицы подтопило в Иркутске после затяжного дождя. Фото: администрация Иркутска.
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Из-за долгого дождя на утро 3 августа в Иркутске подтопило частный сектор на улицах Ядринцева и Верхняя Набережная. Коммунальные службы оперативно откачивают воду из подвалов с помощью мотопомп, а также убирают лужи с других городских дорог. Работают четыре специализированных машины.

- Организована откачка дождевой воды на улицах Баррикад, Канская, Декабрьских событий, Напольная, Ушаковская, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Кроме того, рабочие вручную очищают сточные лотки и решетки, в которых после дождя застряла грязь и ветки деревьев, убирают мусор.

Тем временем, дождь в Иркутске продолжает лить. По данным Иркутского УГМС, нынешней ночью в городе все еще будет моросить, а вот днем 4 августа осадки должны прекратиться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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