58,4% зараженных коронавирусом в Иркутской области болеют бессимптомно

3 Авг. 2020 2020-08-03T10:47:41+03:00

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Коронавирус в Приангарье все еще не утихает. Всего за время пандемии в регионе зарегистрировали 13 988 случаев COVID-19, новые заражения отмечаются каждый день. За прошедшие сутки диагноз поставили еще 137 пациентам.

- Показатель заболеваемости составляет 585 на 100 тысяч населения, - отметили в правительстве Иркутской области. - В 15,4% случаев заболевание протекает с симптомами внебольничной пневмонии, в 26,2% - с клиникой ОРВИ и 58,4% - бессимптомно.

Успокаивает то, что большинство заболевших, 10152 человека, уже выздоровели. А это целых 72,5% от общего числа зараженных коронавирусом. Ограничения в Приангарье постепенно снимаются, так, на выходных открылись кафе и рестораны. Однако массовые мероприятия все еще не проводятся, а местным жителям рекомендуют носить маски как минимум еще до 9 августа. До этого же дня продлили больничные для работающих сибиряков 65-ти лет и старше, чтобы они, не рискуя здоровьем, могли отсидеться дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU