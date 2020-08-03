2020-08-03T12:23:25+03:00
Происшествия

Пьяный водитель BMW X3 сбил трех человек на пешеходном переходе в Братске

Во время ДТП нарушитель сидел за рулем чужого автомобиля
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Пьяный водитель BMW X3 сбил трех человек на пешеходном переходе в БратскеПьяный водитель BMW X3 сбил трех человек на пешеходном переходе в Братске
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Крупная авария произошла в Братске поздним вечером, 31 июля. На улице Обручева, водитель BMW X3 не успел затормозить перед пешеходным переходом и прямо на «зебре» сбил трех человек, переходящих дорогу. Больше всего пострадала 19-летняя студентка. С тяжелыми травмами ее доставили в больницу. Ее приятель также попал на больничную койку, третий пешеход отделался ссадинами и ушибами.

Что касается водителя немецкого авто, то он по предварительной версии сел за руль пьяным. Проходить медосвидетельствование 33-летний братчанин отказался. Но и это еще не все. Выяснилось, что кроссовер принадлежал мужчине, который сидел на пассажирском сидении. Он также был пьян и доверил руль своему приятелю.

- Виновник ДТП задержан и помещен в изолятор временного содержания, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Автомобиль направлен на арест площадку. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенного лицом, находящимся в состоянии опьянения»

Добавим, что по этой статье, любителю пьяной езды грозит до 7 лет тюрьмы. По решению Братского городского суда он отправлен под домашний арест на два месяца.

Полицейские еще раз напоминают автомобилистам Приангарья, что садиться за руль пьяным смертельно опасно!

ИСТОЧНИК KP.RU

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