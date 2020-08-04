12 058 укусов клещей зарегистрировано в Иркутской области

4 Авг. 2020 2020-08-04T05:07:24+03:00

За последние три недели от паразитов пострадали более 650 человек

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Темпы активности клещей в Иркутской области снижаются. За последние три недели от их укусов пострадал 651 человек. Это не так много, если учесть, что с марта – времени пробуждения паразитов – зафиксировано в общей сложности 12 058 случаев присасывания этих кровососущих, в этом числе 3127 раз клещей находили у детей.

Также стоит отметить, что в прошлом году обращений по поводу укусов за этот же промежуток времени было больше – 13 475, пострадали 3010 детей. Напомним, что эти паукообразные могут переносить инфекция, способные вызвать серьезные заболевания.

«С начала сезона зарегистрировано 16 случаев заболевания клещевым энцефалитом, 17 - клещевым боррелиозом, 12 – клещевым риккетсиозом», - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Иркутской области.

Специалисты отмечают, что лучшей профилактикой при встрече с клещами являются прививки, их можно проводить в течение всего года, но закончить курс нужно за две недели до предполагаемой встречи с паразитами (планируемый туристический поход, прогулки по лесу весной и в начале лета и т.д)

В случае укуса клеща необходимо немедленно обратиться в медицинскую организацию

в Иркутске:

Центр диагностики и профилактики клещевых инфекций (г. Иркутск, ул. К. Маркса,3, тел. 333-445)

в Ангарске:

Лечебно-диагностический центр МАНО (г. Ангарск, 6А микрорайон, 12, тел. 8908-655-30-89, 8(3955) 51-86-26, 95-20-02)

в г. Усолье – Сибирском:

Диагностический центр «Здоровье» (г. Усолье- Сибирское, Комсомольский пр-т, 43, тел. 8(39543) 6-78-78)

в г. Братске:

ОГБУЗ «Братская районная больница» (г.Братск, ул. Курчатова, 2, тел. 8(3953) 216-004)

в г. Усть-Илимске:

ОГАУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника №1» (г. Усть-Илимск, ул. Чайковского 7, тел. 8(39535) 7-77-07, 7-07-07).

ИСТОЧНИК KP.RU