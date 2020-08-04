4 Авг. 2020 2020-08-04T05:33:50+03:00

Еще у 135 человек подтвердился коронавирус в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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В Иркутской области продолжает расти количество случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился еще у 135 человек. Общее число случаев заражения в регионе с начала пандемии уже больше четырнадцати тысяч – 14 123. Радует, что из этого числа выздоровели гораздо больше половины заразившихся – 10 388. За последние 24 часа из больниц выписали 236 пациентов.

«Госпитализированными 4 августа остаются 853 заболевших, из них 53 - в тяжелой форме», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области. – «Еще 2666 инфицированных лечат амбулаторно».

К сожалению, сегодня также сообщили о смерти еще двух пациентов: причиной кончины одного стал коронавирус, второго зараженного – иные тяжелые заболевания. Общее число жертв пандемии в регионе уже 216: от COVID-19 умерли 144 человека, еще 72 с таким же диагнозом были больны еще и другими болезнями, которые привели к летальному исходу.

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ИСТОЧНИК KP.RU