2020-08-04T10:12:23+03:00
Общество

Книга профессора, историка Станислава Гольдфарба вошла в шорт-лист конкурса "Моя родина-2020"

Речь о книге "Счастливый билет", посвященной строительству БАМа
Любовь АРБАТСКАЯ
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Книга профессора, историка Станислава Гольдфарба вошла в шорт-лист конкурса "Моя родина-2020"Книга профессора, историка Станислава Гольдфарба вошла в шорт-лист конкурса "Моя родина-2020"
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Книга, составленная профессором, доктором исторических наук, директором Иркутского филиала АО "ИД "Комсомольская правда" Станиславом Гольдфарбом, вошла в шорт-лист Всероссийского конкурса региональной и краеведческой литературы «Малая Родина-2020». Конкретно, в топ-3 в номинации "Мой край" - книга «Счастливый билет». Байкало-Амурская магистраль газетной строкой. 45 лет со дня начала строительства БАМа. 95 лет газете «Советская молодежь».

Напомним, книга "Счастливый билет" вышла в 2019 году. Станислав Гольдфарб презентовал ее на втором международном фестивале "КнигаМарт"-2020 в Иркутске. В ней через публикации известных журналистов газеты «Советская молодежь» рассказывается о возведении БАМа - всесоюзной комсомольской стройки.

- Когда обсуждались идеи, как отметить 45-летие БАМа, я предложил объединить этот юбилей с 95-летием газеты "Советская молодежь" - и министерство культуры меня поддержало, - рассказывает Станислав Гольдфарб. - Ведь газета "Советская молодежь" стояла у истоков освещения строительства Байкало-Амурской магистрали. Первая заметка о БАМе под названием "Счастливый билет" Николая Кривомазова появилась именно в этом издании. Представленные в книге авторы годами работали на стройке. Все, кто трудился над этой темой, стали очень известными журналистами: это Владимир Сунгоркин, Юрий Лепский, Валерий Симонов, Игорь Коц, Владимир Мамонтов и многие другие.

Итоги конкурса "Малая родина" и награждение победителей состоится 14 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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