Подозреваемый в изнасиловании предстанет перед судом в Иркутской области
Фото: Андрей КОПАЛОВ
В Иркутской области перед судом предстанет подозреваемый в изнасиловании и разбое. По версии следствия, 25-летний житель Иркутского района напал в этом году 18 мая на 27-летнюю женщину, которая шла по дороге в районе станции Ангасолка в Слюдянском районе.
Произошло это в ночное время. Мужчина, угрожая ножом, утащил несчастную в лес, где изнасиловал и отобрал у нее сотовый телефон.
- Личность злоумышленника была установлена в кратчайшие сроки, - сообщает пресс-служба СК России по Иркутской области. – Его задержали.
Была проведена психолого-психиатрической экспертиза, которая показала, что обвиняемый – невменяемый.
- В связи с этим мужчина не подлежит уголовной ответственности, но нуждается в принудительных мерах медицинского характера в условиях стационара специализированного типа, - отметили в СК.
Уголовное дело для вынесения приговора отправлено в Слюдянский районный суд.
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