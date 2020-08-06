Отобравшего телефоны у шести школьников задержали в Братске Фото: Евгения ГУСЕВА

Подходил к школьникам 10-14 лет, просил посмотреть телефон под предлогом, что он похож на тот, который у него недавно украли. И убегал. Такая схема мошенничества сработала аж шесть раз. Семью сотовыми телефонами таким обманным путем сумел завладеть житель Братска.

Один раз на уловку попался молодой парень, которого преступник также принял за подростка. Были возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество», одно по статье «Грабеж».

По описаниям детей был составлен портрет подозреваемого. Это помогло задержать 20-летнего сибиряка, который ранее уже завладевал чужим смартфоном: устроился на работу на короткое время и украл гаджет у коллеги.

- У задержанного нашли два телефона подростков, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Сейчас его подозревают в совершении шести преступлений. Подозреваемому грозит лишение свободы до 5 лет.

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