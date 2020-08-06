130 новых случаев заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Темпы снижаются, но количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 6 августа продолжает расти. Общее число зараженных с начала пандемии в регионе – 14 381. За сутки диагноз COVID-19 поставили еще 130 пациентам.

«В больницах Приангарья 780 пациентов с новой коронавирусной инфекцией», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «Еще 2327 инфицированных лечат амбулаторно».

За сутки выздоровели 286 сибиряков, общее число справившихся с инфекцией – 11 050. К сожалению, 6 августа также стало известно о новых смертях зараженных. Двое пациентов скончались от коронавируса, еще двое инфицированных – от иных тяжелых болезней. Общее число жертв пандемии в области – 224: из них 150 умерли от COVID-19, еще 74 с таким же диагнозом были больны другими заболеваниями, которые привели к летальному исходу.

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