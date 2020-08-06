Иркутянин спас выпавшего из окна 2-летнего мальчика. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Трагедия едва не произошла на глазах иркутянина Дмитрия Шестакова. Возвращаясь домой с работы, мужчина увидел, что из окна квартиры на первом этаже выпал маленький мальчик. Дмитрий не стал ждать приезда скорой и сам отвез ребенка в больницу. Там мальчишку, который получил различные травмы положили в реанимацию. Дмитрий находился рядом, пока не приехали родители малыша. По словам медиков, быстрое оказание помощи и спасло жизнь 2-летнему мальчику. Сейчас он идет на поправку.

Как позже выяснили полицейские, в момент падения, ребенок находился под присмотром девятилетней сестры, но заигравшись, она не заметила, как малыш облокотился на москитную сетку и выпал из окна. Что касается Дмитрия, то на днях его вызвали в полицию, чтобы отблагодарить за неравнодушный поступок.

- Дмитрию вручили благодарственное письмо, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Ведь благодаря ему удалось избежать трагедии.

Полицейские еще раз напоминают, что москитные сетки не обеспечивают защиту от выпадения и создают лишь видимый барьер между окном и улицей. Именно окна с сетками чаще всего становятся причиной выпадения детей из окон.