Названы самые популярные схемы мошенничества в Иркутской области Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Полиция бьет тревогу: с начала года мошенники выманили у жителей Иркутской области больше 200 миллионов рублей! Для сравнения – за весь 2019 год сибиряки отдали аферистам 150 миллионов рублей. Таких преступлений за несколько лет стало в три раза больше.

- В 2020 году от мошенников пострадали уже больше 4200 человек, - отметили в ГУ МВД по Иркутской области. - Каждое шестое преступление в регионе совершается именно таким способом.Причем есть случаи, когда одного человека обманывали неоднократно.

Самая популярная схема обмана - звонки от лже-банкиров. Жертву запугивают тем, что сбережения якобы кто-то пытается украсть. А чтобы им поверили, называют человека по имени, а номер маскируют под код города Москвы. Аферисты предлагают "спасти" деньги: выманивают секретные данные банковской карты или просят перевести на чужой счет "для сохранения". Неосознанно люди отправляют им сбережения сами или дают доступ к карте и счетам. На эти уловки, что интересно, попадается и молодежь, и зрелые, и пожилые люди.

Еще одна распространенная схема - обман при сделках в интернете. Например, покупатель переводит предоплату за товар, которого нет, а потом не может дозвониться до продавца. Кроме того, мошенники пользуются старыми методами: звонок от "пострадавшего родственника", обещание компенсаций за покупки и выигрышей, и прочее.

- За последний год установлено больше 500 предполагаемых преступников, для задержаний оперативники выезжали в Казань, Новосибирск, Челябинск, Республики Карелия и Алтай, Красноярский край, Санкт Петербург, - добавляют в полиции и напоминают об осторожности.