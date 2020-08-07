Игорь Кобзев: В лесной сфере нужно навести порядок

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В Иркутской области договоры с арендаторами лесных участков, которые варварски относятся к тайге, будут расторгнуты. Об этом глава Иркутской области Игорь Кобзев заявил в ответ на обращения жителей, которые они оставляют в соцсетях.

- Спасибо, что оперативно отреагировали на нашу проблему: установили квоты на добычу зверя, - обратился к главе региона Андрей Буковский, председатель охотсообщества Усть-Кута. – Для всех охотников – это очень важный вопрос, потому что мы могли вообще остаться без куска хлеба. Но есть еще одна очень важная проблема, связанная с контролем местных лесозаготовителей. В Усть-Кутском районе 52 арендатора леса. Многие из них оставляют после себя порубочные остатки, которые могут загореться от любой искры. Высаживанием новых деревьев никто не занимается, деляны остаются заброшенными.

Игорь Кобзев заявил, что вопрос взят на контроль.

- Придется мне еще раз проверить, что происходит в этой территории, и, если факты подтвердятся, то, как я уже не раз говорил: у нас неприкасаемых нет. Все, кто нарушает законы, контрактные, договорные обязательства, не будут работать в лесу. Я за порядок, организованность, дисциплину. В лесной сфере нужно обязательно навести порядок, - подчеркнул глава Приангарья.

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