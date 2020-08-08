Иркутский музтеатр готовит к показу два новых спектакля. Фото: сайт правительства Иркутской области.

Иркутский областной музыкальный театр имени Н.М. Загурского готовится к следующему сезону, юбилейному, 80-му! И, пусть пока из-за коронавируса неизвестно, когда зрители смогут посмотреть спектакли, репетиции с соблюдением санитарных мер проводиться могут. Запланировано поставить два новых спектакля.

- В конце августа начнется работа над мюзиклом «Декабристы», его поставит режиссер Филипп Разенков, обладатель приза медиа-жюри Международного конкурса «Нано-Опера», лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска-2019», - рассказали в правительстве Иркутской области. - Премьера запланирована на декабрь.

Вторая постановка - музыкальная драма «А зори здесь тихие…». Ее зрители должны были увидеть в День Победы в этом году, но из-за пандемии спектакль отложили. Теперь планируется включить его в репертуар весной.

А еще артисты музтеатра подготовят праздничные концерты, творческие встречи и другие мероприятия, посвященные 80-му, юбилейному сезону.