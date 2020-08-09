В Баяндае пьяный водитель иномарки едва не утопил автомобиль в яме Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Водитель иномарки в Баяндае не справился на дороге с управлением и съехал в яму, наполненную дождевой водой. Как выяснили полицейские, автомобилист и его пассажир были пьяными, что, впрочем, не помешало им благополучно выбраться из утонувшего наполовину авто.

Инцидент произошёл накануне, 8 августа, около часу дня. Машина «Форд Фокус» двигалась по дороге и неожиданно, не вписавшись в поворот, съехала с проезжей части. В считанные секунды автомобиль оказался в яме, которая осталась возле дороги после ремонта. Машина наполовину ушла под воду.

- На месте инцидента полицейские обнаружили нетрезвого хозяина автомобиля и его родственника, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Мужчины не пострадали.

Медосвидетельствование подтвердило, что водитель сел за руль в нетрезвом состоянии. Теперь в отношении мужчины составлен протокол за пьяное вождение. Полицейские выясняют все детали происшествия и проверяют, ремонтников – достаточно ли те приняли мер для обеспечения безопасности на участке, где произошел инцидент.

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