Браконьеров, которые убили изюбря, задержали в Иркутской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Баяндаевском районе Приангарья с поличным поймали двух браконьеров. Началось все с того, что сотрудники министерства лесного хозяйства во время рейда в тайге услышали выстрел. Пройдя еще несколько метров, они увидели на лесной дороге автомобиль Нива. Водитель, заметив патрулирующих, нажал на газ и попытался скрыться. Однако, сдавая задним ходом, врезался в пень.

В багажнике авто инспекторы лесхоза нашли разделанную тушу изюбря. Браконьерами оказались 63-летний житель поселка Новониколаевск Баяндаевского района и его 26-летний родственник из Иркутска. На охоту они отправились в запрещенный по закону период. У мужчин изъяли тушу изюбря, оружие, боеприпасы и стреляные гильзы.

- Убитое животное оказалось двухлетней самкой «оленя благородного». – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Причиненный ущерб природе составил 300 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». Автомобиль нарушителей поставили на арестплощадку.