Сибиряк захотел легкого заработка и «подарил» лже-брокеру более полумиллиона рублей Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Рекламу инвестиционного проекта, дающего возможность получения легкого заработка, житель Усолья-Сибирского в июле этого года увидел в интернете. Мужчина сразу зарегистрировался на платформе проекта, а позже ему позвонил мужчина, представившийся брокером этой фирмы. Он рассказал, что будет представлять его интересы в проекте и помогать в получении прибыли.

Условия были просты: необходимо было внести определенную сумму через специальную программу удаленного доступа. Доверчивый усольчанин выполнил эти условия, а затем допустил главную ошибку. Не зная, что общается с мошенником, он назвал своему «помощнику» пароль для входа в личный кабинет программы. Кстати, чтобы еще больше войти в доверие к сибиряку, аферисты зачислил на счет усольчанина 1 тысячу рублей и сообщил, что якобы это его первая прибыль.

- На этом поступления закончились, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Мошенник, через программу снял со счета сибиряка почти 600 тысяч рублей. Только после этого обманутый обратился в полицию.

По этому факту уже возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета». Мошенники разыскиваются.