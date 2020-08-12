Охотник из Иркутской области, застреливший приятеля, отправлен в колонию на 11 лет Фото: Тимур ХАНОВ

В Нижнеилимском районе поставлена точка в уголовном деле, по которому проходил 50-летний охотник из поселка Брусничный. 15 января 2020 года, мужчина отправился на промысел в лес, в 8 километрах от поселка и застрелил своего же приятеля.

Трагедия произошла в зимовье, где охотники расположились на ночлег. Вечером, во время застолья между ними произошла ссора. Старший товарищ схватил ружье и два раза выстрелил в голову 38-летнему приятелю. От полученных травм тот скончался на месте. Преступник сначала скрылся с места убийства, а затем сам пришел к главе поселка и обо всем рассказал. Вскоре мужчину задержала полиция. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Убийство». На днях он услышал приговор суда.

- Он приговорен к 11 годам лишения свободы, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.